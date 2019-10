Un 84enne è stato ferito in auto mentre usciva da casa sua, dopo essere stato urtato da un mezzo che stava giungendo lungo via Salaiola a Corniola (Empoli). Sul posto due ambulanze della Misericordia e delle Pubbliche assistenze di Empoli per i feriti, oltre l'anziano anche il conducente dell'altro mezzo. Inizialmente l'anziano è stato trasferito in codice giallo poi la situazione sarebbe migliorata per l'anziano.

