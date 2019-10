Incidente di auto in via Lucchese a Pescia. Un 48enne è rimasto ferito poco prima delle 15.30 di oggi, sabato 26 ottobre. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale, i carabinieri e un'ambulanza della locale Misericordia. L'uomo è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso.

Tutte le notizie di Pescia