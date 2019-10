Iniziati i lavori della ciclopista a Bassa: investiti nel primo lotto quasi 85mila euro

Hanno preso il via in questi giorni i lavori di realizzazione del primo tratto della ciclopista nella frazione di Bassa. In particolare il primo tratto permetterà di realizzare un percorso in sicurezza per pedoni e ciclisti dal ponte sull'Arno fino alla rotatoria di Bassa.

Il primo stralcio prevede la realizzazione di circa 350 metri di ciclopista con larghezza media di 3 metri, adatta quindi per il transito di biciclette e pedoni nei due sensi. L'importo complessivo di questo primo lotto è pari a €.84.500.

“Si tratta di un intervento importante-commenta il Sindaco Simona Rossetti-in termini di qualità ambientale e sicurezza dei cittadini. Un intervento atteso da tempo dagli abitanti di Bassa, con i quali, in assemblea pubblica, ci siamo sempre aggiornati fin dai tempi della progettazione.”