Interventi antisismici nelle scuole di Pieve a Nievole: arrivano i contributi dalla Fondazione Cassa di Risparmio

Mentre è stata completata la prima tranche del progetto di adeguamento sismico e funzionale della scuola media Galilei, arrivano al comune di Pieve a Nievole due contributi decisivi alla realizzazione di interventi in altre due scuole del territorio comunale : il nido comunale “Il Girotondo” e la scuola materna “Andersen”, che fanno parte dello stesso complesso strutturale.

Il progetto prevede un costo complessivo di 192mila euro, per il quale il comune di Pieve a Nievole ha ottenuto un contributo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia di 173mila euro, nell’ambito del bando legato ai cosiddetti “Cantieri Smart”.

Si tratta dell’adeguamento sismico della struttura prefabbricata che è stata costruita nel 1974 e che viene utilizzata dall’asilo nido e dalla scuola materna, i cui ingressi sono collocati uno in via Umbria e l’altro in via Emilia. Per coprire i 19mila euro mancanti, l’amministrazione comunale ricorrerà all’avanzo di amministrazione.

Il dettaglio tecnico dei lavori che verranno effettuati, con l’obiettivo prioritario posto dalla giunta guidata dal sindaco Gilda Diolaiuti di interferire il meno possibile con l’attività scolastica ordinaria, si caratterizza per la formazione di controventi in cemento armato esterni, fondati su pali, ai quali affidare il contrasto alle azioni sismiche, oltre alla realizzazione di una struttura di irrigidimento del solaio nel proprio piano mediante tubolari di acciaio che resteranno nascosti sopra il piano del controsoffitto. La porzione di scuola Andersen in muratura, realizzata nel 1998 dove si trova il refettorio, invece non necessita di interventi essendo già adeguata.

“Continua il lavoro sulle scuole del nostro territorio, per metterle in sicurezza e proteggere i nostri bambini e i loro insegnanti e operatori- commenta il sindaco Diolaiuti-. Ovviamente ringrazio la sensibilità e la attenzione nei nostri confronti della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia che da sempre svolge questa importante funzione di finanziamento di opere importanti per il nostro futuro. Un plauso anche alla capacità progettuale della nostra macchina comunale, premiata da questo contributo. Un altro passo avanti importante per la nostra comunità”.

Fonte: Comune di Pieve a Nievole - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pieve a Nievole