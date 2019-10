Lavori a Firenze, modifiche alla viabilità: nuovo asfalto in via Faentina e altri interventi

Le asfaltature di via Faentina, via Levi e via Bruni, ma anche i lavori per una traversata semaforica in lungarno Corsini e nuovi allacci alla rete idrica in via dell’Osservatorio e via Nardo di Cione. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine.

Per quanto riguarda le asfaltature, si inizia lunedì 28 ottobre con i lavori notturni in via Faentina, via Levi e via Bruni. L’intervento è articolato in fasi e sarà effettuato in orario 22-6. Si inizia in via Faentina che sarà chiusa da via Bruni al tratto senza uscita; a seguire via Levi dove il divieto di transito interesserà il tratto via dei Bruni-viuzzo dei Bruni, previsto anche un senso unico alternato in via dei Bruni (da viuzzo dei Bruni a via Levi altezza numero civico 22 a monte). Nella terza fase i lavori si sposteranno in via dei Bruni con chiusura da viuzzo dei Bruni a via Faentina e da viuzzo dei Bruni al numero civico 34 di via Levi, inoltre in via Levi scatterà un senso unico alternato. I lavori termineranno il 4 novembre . Per rifacimento a seguito di interventi sui sottoservizi da lunedì 28 ottobre sarà chiusa via Nardo di Cione da via Cimabue a termine strada. Termine previsto 2 novembre . Martedì 29 e mercoledì 30 ottobre è in programma l’asfaltatura del controviale di viale del Poggio Imperiale a seguito di interventi sui sottoservizi: da via del Gelsomino (lato numero civico 54) a fine strada sono previsti divieti di transito e di sosta.

Ecco gli altri interventi.

Via dell’Osservatorio-via del Gioiello: inizieranno lunedì 28 ottobre i lavori per un nuovo allaccio all’acquedotto con l’istituzione di un divieto di transito in via dell’Osservatorio (da via Dazzi a via di Boldrone) e via del Gioiello (da via Dazzi a via dell’Osservatorio). L’intervento si concluderà il 2 novembre .

Via Prospero Alpino: ancora lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica: da lunedì 28 ottobre sarà chiuso il tratto dal numero civico 2/4 a via Parlatore . Termine previsto 31 ottobre .

Lungarno Corsini: inizieranno lunedì 28 ottobre i lavori per una traversata semaforica. La prima fase (dalle 21 di lunedì alle 7 di martedì) prevede l’istituzione di un divieto di transito sul lungarno e in via del Parioncino (da via del Parione al lungarno). In alternativa sarà utilizzabile il percorso via del Parione-via dei Tornabuoni-piazza di Santa Trinita. Nella seconda fase, da martedì 28 ottobre a lunedì 4 novembre , sul lungarno sarà in vigore un restringimento di carreggiata da Ponte alla Carraia per un tratto di una ventina di metri verso Ponte Santa Trinita con divieto di sosta e chiusura della pista ciclabile. Restringimenti di carreggiata anche nel primo tratto di Ponte alla Carraia.

Via dei Pepi: per lavori edili dalle 9 di lunedì 28 alle 24 di martedì 29 ottobre la strada sarà chiusa nel tratto via Ghibellina-via del Fico.

Vicolo del Canneto-piazza Santa Maria Soprarno-via dei Bardi-Costa del Pozzo: lunedì 28 ottobre è in programma un trasloco con scala aerea. Dalle 6 alle 18 saranno in vigore divieti di transito in Vicolo del Canneto (da piazza Santa Maria Soprarno a Costa del Pozzo) e piazza Santa Maria Soprarno (da Costa dei Magnoli a vicolo del Canneto). In Costa del Pozzo nel tratto via del Canneto-via dei Bardi sarà istituito un senso unico verso via dei Bardi. Percorsi alternativi: per raggiungere piazza dei Mozzi utilizzare via dei Bardi da lungarno Torrigiani oppure l’itinerario Costa dei Magnoli-via Scarpuccia-via dei Bardi.

Via Gaetano Puliti: da lunedì 28 ottobre per il rifacimento della facciata di un edificio scatterà un divieto di transito da via Aretina al numero civico 50. Termine previsto 9 novembre .

Via Bufalini: per il sollevamento di un condizionatore martedì 29 ottobre da mezzanotte alle 5 la strada sarà chiusa (nel tratto via Portinari-via dei Servi). Previsti sensi unici in via Portinari (verso via dell’Oriuolo), in via dell’Oriuolo (da via Portinari a piazza del Duomo verso la piazza) e in via dei Servi (da via degli Alfani a via Bufalini verso via Bufalini).

Lungarno Torrigiani-via dei Bardi-piazza dei Mozzi: da martedì 29 a giovedì 31 ottobre saranno effettuati i lavori per la posa di un cavo aereo per istallazione di telecamere di videosorveglianza cittadina. Dalle 9 di martedì alle 19 di mercoledì sarà chiuso lungarno Torrigiani nel tratto dal numero civico 13R a via dei Bardi; dalle 9 alle 19 di giovedì sarà la volta di via dei Bardi da Costa Scarpuccia a piazza dei Mozzi con anche il cambio di senso sul lungarno Torrigiani dal numero 13R a via dei Bardi.

Viale Mazzini-viale Gramsci-via Bertani: martedì 29 e mercoledì 30 ottobre sarà effettuato un trasloco. In orario 7-19 nei viali Mazzini e Gramsci sono previsti divieti di transito nei controviali (a tratti), in via Bertani sono previsti divieti di sosta (solo martedì sempre in orario 7-19).

Via della Scala: mercoledì 30 ottobre dalle 1.30 alle 5.30 è in programma il sollevamento di un condizionatore. Prevista la chiusura del tratto via del Porcellana-piazza Santa Maria Novella. Divieto di transito anche in piazza Santa Maria Novella (da via della Scala a via del Sole) mentre in via del Porcellana sarà in vigore un senso unico verso da via della Scala a via Palazzuolo verso quest’ultima strada.

Via del Corso: giovedì 31 ottobre in orario 9-19 saranno in vigore alcuni provvedimenti per lavori edili. Il tratto via del Presto-via dello Studio sarà chiuso, in via dello Studio sarà istituito un senso unico verso via del Corso e via Santa Margherita scatterà la chiusura da via del Corso a piazza dei Giuochi.

Via Giano della Bella: per effettuare un sollevamento con autogru giovedì 31 ottobre è previsto un divieto di transito nel tratto via Minima-via del Casone mentre il tratto da via dei Villani a via Mimina diventerà a senso unico verso quest’ultima. I provvedimenti saranno in vigore dalle 7 alle 19 .

Via dei Rustici: per un intervento edile giovedì 31 ottobre nel tratto via dei Neri-via Vinegia sarà istituito un divieto di transito (orario 9-19).