Monte Serra, nasce la onlus della Comunità del Bosco

L’incendio boschivo propagatosi nel territorio dei Comuni di Calci, Vicopisano e Buti in data 24 settembre 2018 ha interessato una vasta superficie forestale e agricola posta sul versante sud-est del complesso del Monte Pisano, stimabile in complessivi 1148 (millecentoquarantotto) ettari, di cui circa 1.000 (mille) ettari di bosco e 148 (centoquarantotto) ettari di superficie agricola. A partire dal mese di ottobre 2018 sono stati effettuati interventi di ripristino e salvaguardia dei territori colpiti dall’incendio, finalizzati a evitare il verificarsi di gravi fenomeni di dissesto idrogeologico, tipici di aree fortemente degradate, quali quelle percorse da fuoco.

Le amministrazioni dei suddetti Comuni, insieme a quelle dei Comuni di San Giuliano Terme e Vecchiano, l’Unione Montana Alta Val di Cecina e la Regione Toscana rappresentata dal suo Presidente Enrico Rossi, con l’obiettivo di avviare un percorso di valorizzazione e recupero dell’area percorsa dall’incendio e al fine di promuovere forme di gestione attiva dei soprassuoli, in data 5 marzo 2019 hanno sottoscritto un protocollo di intesa per promuovere la costituzione della Comunità del Bosco.

Nei giorni immediatamente successivi alla sottoscrizione del protocollo d’intesa, un gruppo di persone sempre più numeroso composto da cittadini, imprenditori, professionisti, proprietari di aree boscate e/o coltivate, ha formato il nucleo promotore che, oltre a svolgere le attività preliminari di animazione e promozione dell’iniziativa, dopo aver scelto la forma giuridica di ONLUS, ha elaborato lo statuto dell’associazione che giovedì 24 ottobre è stato adottato dalla “COMUNITA’ DEL BOSCO DEL MONTE PISANO Onlus” con sede a Calci in via dei Nocetti n. 3, Associazione costituita presso lo Studio del Dott. Simone Anzellotti Notaio in Pontedera.

La nascita dell’Associazione corrisponde agli intendimenti della Regione Toscana, ossia sviluppare un modello di comunità del bosco che sia in grado di realizzare una forte integrazione tra soggetti che insistono sul medesimo territorio e condividono obiettivi di gestione attiva dei soprassuoli al fine di garantire il presidio del territorio, l’uso sostenibile della foresta e dei terreni forestali accrescendone la biodiversità, la produttività, la vitalità e la potenzialità e di adempiere le rilevanti funzioni ecologiche economiche e sociali.

Tra gli obiettivi della “COMUNITA’ DEL BOSCO DEL MONTE PISANO Onlus” c’è quello di adoperarsi per lo sviluppo economico e sociale delle aree montane intervenendo, ove possibile, in stretta sinergia con le amministrazioni locali, nel sostegno diretto o indiretto a piani di sviluppo che sappiano determinare le necessarie convergenze fra i soggetti attivi operanti sui territori.

La “COMUNITA’ DEL BOSCO DEL MONTE PISANO Onlus” attraverso la gestione attiva del monte pisano si propone di essere un elemento strategico per la prevenzione degli incendi boschivi, in particolare nei contesti in cui vi sia la compenetrazione con l’insediato abitativo, il sistema dei terrazzamenti e le attività produttive, coinvolgendo, più in generale, tutto il complesso delle risorse del territorio a cui fa riferimento e divenendo luogo di incontro, riflessione, dialogo, confronto e costruzione di relazioni di fiducia e collaborazione tra i cittadini, le imprese e le istituzioni attente a trovare nuove risposte alle sfide contemporanee per valorizzare il Monte Pisano e le sue risorse.

Per i partecipanti all’Associazione il Monte Pisano ha un forte valore identitario e, allo stesso tempo, rappresenta elemento centrale per assicurare la qualità odierna e futura del vivere locale, per rigenerare le risorse naturali (acqua, aria, biodiversità), culturali (cibo, storia, fruizione e ospitalità) e relazionali (dialogo sociale e incontro) essenziali per la vita del sistema locale dei comuni del Monte Pisano, ma più in generale delle stesse zone urbane e periurbane circostanti.

I partecipanti alla “COMUNITA’ DEL BOSCO DEL MONTE PISANO Onlus” opereranno attivamente per innovare i principi che assicurano le basi del vivere quotidiano sviluppando economia responsabile legata al territorio, propensione alla costruzione e alla gestione del bene comune, più forte capacità collettiva nel rispondere alle sfide odierne di tipo ambientale, sociale ed economico. In questa prospettiva i partecipanti all’Associazione si adopereranno per amalgamare conoscenze, visioni, impegni e capacità di operare tra soggetti pubblici, privati cittadini, le imprese le associazioni che, a diverso titolo hanno a cuore la capacità di costruire un sistema di relazioni sociali innovativo, affidabile ed efficace per mobilizzare e dare valori alle risorse del Monte Pisano e innalzare, così, la capacità di generare risposte di cambiamento del vivere quotidiano in risposta alle crisi con cui la società si confronta.

La “COMUNITA’ DEL BOSCO DEL MONTE PISANO Onlus” ha intrapreso un sentiero di cambiamento nel rapporto tra la comunità e il territorio, un sentiero sul quale invita tutti gli interessati a muovere insieme i propri passi.

