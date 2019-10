Mps se ne va dal Belgio, conclusa la cessione verso Aion

Banca Monte Paschi Belgio non esiste più, la vendita dell'istituto con sede a Bruxelles porta ad Aion. Con l'installazione delle nuove insegne e l'arrivo del nuovo sito web si chiude il percorso iniziato lo scorso anno con la cessione da parte di Mps della controllata belga al fondo Warburg Pincus per 42 milioni di euro. La vendita era stata obbligata durante il salvataggio del gruppo senese, la Commissione Ue aveva infatti richiesto la vendita. Non indolore il passaggio anche per i lavoratori: 75 dipendenti se ne andranno a casa per un piano concordato con i sindacati.

