Offre aiuto a anziana per portare la spesa, entra in casa e le ruba 3mila euro: ricerche in corso

Questa mattina un uomo si è offerto di portare la spesa ad un anziana ma poi, una volta entrato in casa, le ha rubato 3mila euro in contanti dalla camera da letto ed è fuggito. È successo a Firenze nel quartiere Rifredi, in via Reginaldo Giuliani.

Mentre la donna, di oltre 90 anni, stava tornando a casa con le buste della spesa un uomo dall'aspetto giovanile le si è avvicinato offrendole un aiuto.

Appena aperta la porta di casa, l'uomo ha iniziato a gridare che ci fossero i ladri, catapultandosi in camera da letto e uscendo rapidamente dall'appartamento, dileguandosi. La 90enne, rimasta frastornata dalla scena, ha scoperto poco dopo il furto e ha avvisato il figlio e la polizia.

Le ricerche dell'uomo continuano nel quartiere.

