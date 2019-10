Per i parcheggi a Staffoli si arriva alle mani: intervengono i carabinieri

Una lite che andava avanti dalla mattina con altre persone e che poi si è trasformata in una vera colluttazione, fortunatamente senza feriti gravi, in quel di piazza Panattoni, la zona centrale della frazione santacrocese di Staffoli. Nel tardo pomeriggio sono dovuti intervenire i carabinieri oltre a un'ambulanza della Misericordia di Fucecchio per una discussione che, visti i toni molto accesi, è andata a finire con le 'mani alzate'. Pare che l'oggetto del contendere sia stato la suddivisione degli spazi di quella piazza in vista del posizionamento di ambulanti in vista di una festa locale. La questione dei parcheggi tra residenti e, pare, giostrai si era protratta dalla mattina. Per calmare gli animi è stato necessario l'intervento dei carabinieri di Santa Croce. L'unico ferito ha riportato lievi lesioni, testimoniate dal codice verde con il quale sono stati chiamati ad agire i sanitari.

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno