Premio Leonardo da Vinci, la graphic designer Paula Scher premiata a Firenze

Si è tenuta questa mattina nell’area teatro del Paglione Spadolini, nella Fortezza da basso di Firenze, la cerimonia di consegna dl Premio internazionale “Leonardo da Vinci” alla carriera a Paula Scher, vero “personaggio chiave del design e della comunicazione”, come l’ha definita Gabriele Goretti, curatore della sezione Design della XII Florence Biennale.

È considerata la graphic designer numero uno al mondo. Dal 1991 è figura di spicco di Pentagram (New York), il più illustre studio di consulenza internazionale sul Design, dove ha ideato campagne di branding, environmental graphics, packaging, e pubblicazioni per una vasta gamma di clienti tra i quali, solo per citarne alcuni, Citibank, Microsoft, Bloomberg, Shake Shack, the Museum of Modern Art, Tiffany & Co, the High Line, the Public Theater, the Metropolitan Opera, the Sundance Institute and the Philadelphia Museum of Art. A lei si devono, tra l’altro, le iconiche copertine degli album dei Boston ( gruppo rock degli anni Settanta del Novecento), così come nel 2012 concepì il marchio di Windows 8 per Microsoft.

Nel corso della sua carriera Paula Scher ha ricevuto centinaia di importanti riconoscimenti, come il “National Design Award for Communication Design”, o il “AIGA medal and the Chrysler Award for Innovation in Design”. La Scher dal 2006 al 2015 ha fatto parte della Public Design Commission della Città di New York. È un’artista affermata che espone in tutto il mondo e diverse delle sue opere fanno parte delle collezioni permanenti di alcuni dei più importanti musei al mondo: Museum of Modern Art, Cooper Hewitt National Design Museum, Library of Congress, Victoria and Albert Museum solo per citarne alcuni. A lei e al suo lavoro Netflix ha dedicato un episodio della serie di documentari “Abstract: The Art of Design” del 2017.

Ricevuto il premio, la designer americana ha raccontato la propria avventura lavorativa e illustrato le sue “tre vite” – ovvero come disegnatrice, come grafica tridimensionale e infine come artista – davanti a una platea colma anche di studenti, alcuni dei quali le hanno poi rivolto alcune domande.

La XII Florence Biennale prosegue fino a domani, 27 ottobre, alla Fortezza da Basso di Firenze con apertura sempre alle ore 10 e chiusura alle 20 (stasera) e alle 18 (domani); il biglietto d’ingresso costa 10 euro, ma sono previste numerose riduzioni (a tale proposito si può consultare la pagina web www.florencebiennale.org/convenzioni/).

