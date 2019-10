Perignano 2024, il percorso partecipativo per il 'Grattacielo'

Il percorso partecipativo Idee in verticale entra nel vivo con l'evento Perignano 2024 |

Immaginare nuovi spazi per l’innovazione con un momento per ispirarsi, grazie alla presenza

di esperti, testimoni e grazie al coinvolgimento attivo dei partecipanti.

Martedì 5 novembre a partire dalle 16:00 presso la sede di Edra S.p.A. in Via Livornese Est 106,

a Perignano il gruppo di lavoro che si sta costituendo grazie all'avviso pubblico diffuso nelle

scorse settimane, inizierà i propri lavori confrontandosi con gli attori del territorio e tre "ispiratori" d'eccezione: Andrea Di Benedetto, Presidente del Polo Tecnologico di Navacchio, Edoardo Mazzei di Edra S.p.A. e Ludovica Cabib delle Officine de Rolandi di Milano.

Sarà un'occasione per conoscere i soggetti interessati a portare idee innovative da sviluppare a

Perignano e nel comparto del mobile, oltreché per aprire la mente a nuove traiettorie di futuro e possibilità di ripresa per questa area.

Idee in Verticale è un percorso partecipativo, promosso dal Comune di Casciana Terme Lari e

sostenuto dall’Autorità regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione della

Regione Toscana, con obiettivi di rigenerazione urbana. Il percorso - lo ricordiamo - vuole

coinvolgere la comunità e gli stakeholder del territorio per individuare la nuova destinazione

funzionale del “Grattacielo”, un immobile in disuso ubicato in Via Livornese Est a Perignano, che per dimensione, localizzazione e valore simbolico, rappresenta una potenzialità di rilancio per l’intero distretto.

La partecipazione è libera, ma è gradita la registrazione. Tutte le modalità per partecipare su

www.cascianatermelari.gov.it - idee in verticale o su http://open.toscana.it/web/idee-in-verticale/.

Si ricorda che l’avviso pubblico per partecipare al Gruppo di Lavoro scade il 30.10.2019. Qui il link all'avviso: http://bit.ly/31ddhcc.

Fonte: Comune di Casciana Terme Lari - Ufficio stampa

