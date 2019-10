Protesta in piazza Vettovaglie, sindaco Conti: "Confrontiamoci per la vivibilità del centro storico"

20 gli agenti impegnati settimanalmente nei servizi di controllo in zona movida che effettuano turni in orario 19 – 01 o 20 – 02 e, a partire dall’estate, anche 00 – 06.

64 i verbali per emissione di musica senza autorizzazione (VIAC) nei confronti di locali che non rispettavano regole ed orari.

20 sanzioni per vendita di bevande alcoliche dopo le 24 agli esercizi commerciali che fanno vendita al dettaglio e non somministrazione, ovvero minimarket.

34 multe, sempre nei confronti di minimarket, per irregolarità varie riscontrate durante i controlli (orari apertura, somministrazione in assenza di titolo, mancata esposizione dei prezzi, ecc.).

6 i verbali per vendita di alcol a minori, che in alcuni casi ha portato alla chiusura di dei locali.

65 le violazioni riscontrate per occupazione di suolo abusiva, che nei casi di reiterazione, ha portato anche alla chiusura dei locali che continuavano a non rispettare le regole, per alcuni giorni.

12 gli arresti per spaccio in centro storico.

1000 le birre sequestrate (oltre a decine di bottiglie di superalcolici) tra piazza Vettovaglie e zona Cavalieri, sia in caso sequestri a venditori abusivi colti in fragranza di reato, sia in caso di individuazione di magazzini abusivi finalizzati allo stoccaggio delle bottiglie di birre in pieno centro storico, come nei tre casi di appartamenti perquisiti dalla Municipale, individuati dopo operazioni di pedinamento dei venditori ambulanti.

3 i blitz effettuati dalla Municipale alle prime ore dell’alba in appartamenti della zona Vettovaglie, dove sono stati riscontrati 48 posti letto abusivi.