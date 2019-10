Rotaract Pontedera, oltre 543 pacchi donati alla Misericordia

La colletta alimentare organizzata dal Rotaract Club Pontedera lo scorso sabato 19

Ottobre ha visto i ragazzi raccogliere oltre 543 prodotti alimentari. Sono stati

raccolti: 170 pacchi di pasta, 75 passate di pomodoro, 66 scatole di legumi, 32

pacchi di fette biscottate, 26 pacchi di biscotti, 17 succhi di frutta, 37 pacchi di latte,

19 scatolette di tonno, 19 pacchi di farina e altri alimenti, che sono stati donati alla

Misericordia di Pontedera. La Misericordia gestisce la mensa della solidarietà e il

banco alimentare per le famiglie in difficoltà.

Il Rotaract Club Pontedera ci tiene a ringraziare il Rotary Club di Pontedera per il sostegno che ha dato all’iniziativa e il direttore della Conad City di Pontedera Via Dodici Aprile Paolo Guerrieri, per la generosa disponibilità. Il ringraziamento più grande va alle persone che, anche con un piccolo gesto, hanno dato il loro contributo alla colletta.

Fonte: Rotaract Club Pontedera

