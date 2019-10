Rotary, 3 clubs si riuniscono per contribuire a debellare la poliomielite nel mondo

Ieri sera a Villa Sonnino il Rotary Club Fucecchio-Santa Croce S.A. con il suo Presidente Marco Sansoni, il Rotary Club Empoli con il suo Presidente Pierangelo Rolla ed il Rotary Club Valdarno Inferiore con il suo Presidente Massimo Ciarini si sono uniti in una Conviviale per raccogliere fondi per contribuire a debellare definitivamente la Polio nel Mondo. Molti i Soci ed Amici presenti. Presenti anche l’ Assistente del Governatore Michele Altini, il Sindaco di Santacroce Giulia Deidda, il Sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, il Sindaco di Castelfranco Gabriele Toti ed il Sindaco di San Miniato Simone Giglioli.

Manca ancora poco all’ obbiettivo : India non più polio – Africa ci siamo quasi (l’OMS ha inizia­to a fare tutte le verifiche di rito per poter dichiarare ufficialmente, nei primi mesi del 2020, la Nigeria e quindi tutta l’Africa “free” dal virus polio) – Ci sono problemi in Pakistan ed Afganistan per pregiudizi e paure.

E’ stata una bellissima e coinvolgente serata : si è parlato del Progetto Polio Plus ed inoltre il prof. Alessandro Vezzosi critico d’arte e studioso di Leonardo ha intrattenuto i Presenti con una interessantissima relazione “attualità di Leonardo : vero o falso”.

40 anni fa, il Rotary diede vita ad un progetto che ha cambiato la vita di tantissimi bambini nel mondo. Il 29 settembre 1979, infatti, un gruppo di volontari somministrò il vaccino orale antipolio presso un centro sanitario di Guadalupe Viejo, Makati, nelle Filippine.

Il Presidente del Rotary James L. Bomar Jr. inaugurò ufficialmente l'iniziativa versando le prime gocce di vaccino nella bocca di una bimba; si aprì così la campagna di immunizzazione contro la poliomielite nelle Filippine, finanziata dal primo progetto 3-H (Health, Hunger and Humanity - Salute, Fame e Umanità) della Fondazione Rotary.

La campagna nacque dall'accordo sottoscritto quanche tempo prima da Bomar e dal Ministro della Sanità Enrique M. Garcia, in base al quale il Rotary e le Filippine si sarebbero impegnati a immunizzare contro la polio 6 milioni di bambini.

Il successo del progetto contribuì alla decisione di fare dell'eradicazione della polio una priorità per l'organizzazione Rotary. Nel 1985 il Rotary lanciò il programma PolioPlus e nel 1988 insieme ad altri due Partners fondò la Global Polio Eradication Initiative (GPEI), l'iniziativa globale per l'eradicazione della polio. Grazie a decenni di impegno da parte del Rotary e dei suoi Partners, oltre 2,5 miliardi di bambini hanno ricevuto il vaccino orale antipolio.