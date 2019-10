Santa Cristiana incontra la conceria: inaugurata l'opera d'arte a Santa Croce

Un omaggio a Santa Cristiana e al lavoro della conceria, una stele alta più di tre metri che svetta in uno spazio verde pubblico in zona industriale. Santa Croce sull'Arno accoglie l'arte in mezzo alle aziende, 'Raccontando Cristiana' è la scultura di Romano Masoni inaugurata oggi (sabato 25 ottobre) tra via del Trebbio Nord e via della Gremina.

L'opera è stata realizzata da uno degli artisti locali più noti e commissionata dalla Sapa spa, ditta con sede proprio in via della Gremina. La stele è in cemento, alta 3.20 metri e ricoperta da 39 formelle in terracotta invetriata che raccontano la vita di Santa Cristiana, patrono della città del cuoio.

Si tratta di una Santa Cristiana pop, come ha detto Masoni: "Cristiana è una figura da 'annaffiare' tutti i giorni, nella scultura c'è un omaggio alla Warhol. Ampio spazio anche alla conceria, con immagini dedicate a quel mondo".

Soddisfatto il sindaco Giulia Deidda: "Siamo di fronte a un incontro tra spiritualità e materia, un santacrocesissimo 'Ora et labora'. Questa stele ha una grande potenza evocativa. Ringrazio Sapa e la famiglia Pinori che ha permesso questa iniziativa, la quale mette insieme due grandi anime dell'identità di Santa Croce".

