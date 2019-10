Seminari con la Commissione Europea per giovani amministratori: 20 posti per sindaci, assessori e consiglieri

Il 12 e 13 novembre 2019 Publica-Scuola Anci per giovani amministratori fa tappa a Bruxelles per una due giorni di seminari tecnici di approfondimento che coinvolgerà funzionari delle Direzioni Generali e addetti ai lavori competenti per materia della Commissione europea.

l “Seminari tecnici con la Commissione Europea” prevedono sei sessioni di lavoro che verteranno sulle misure rivolte direttamente agli enti locali e relative a: istruzione, gioventù, sport e cultura; progettazione e finanziamenti comunitari; trasporti e mobilità; piccole e medie imprese; il sistema Italia a Bruxelles; ambiente.

I posti a disposizione sono 20 per altrettanti amministratori locali under 36.

Possono inviare la propria candidatura per partecipare ai seminari tecnici di approfondimento con la commissione europea tutti i Sindaci, Assessori, Presidenti di Consiglio Comunale, Consiglieri comunali, Presidenti, Assessori e Consiglieri di Circoscrizione/Municipio, Presidenti e Assessori di Unioni di Comuni di enti iscritti all’Anci, in carica al momento della presentazione della domanda e che abbiano un’età massima di 36 anni (non abbiano ancora compiuto il 37esimo anno di età al 31 dicembre 2019).

Per facilitare la partecipazione, agli amministratori partecipanti verrà garantita la copertura dei costi di viaggio e di alloggio per la notte del 12 novembre.

Nell’avviso di selezione (in allegato) è possibile reperire ulteriori informazioni, compresi i requisiti di partecipazione.

Per iscriversi c’è tempo fino al 31 ottobre, utilizzando l’apposito form.

L’evento è organizzato da Publica in sinergia con il progetto coordinato dall’Anci “Uno strumento operativo per il rafforzamento della governance multilivello: il supporto alle autonomie locali italiane nella fase di formazione e attuazione delle politiche europee”, finanziato dal Programma Azione Coesione Complementare al Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014- 2020 (Fondo Fesr-Fse – Asse 2 – OS 2.1 – Azione 2.1.1)

Per le iscrizioni https://publica.anci.it/iscrizione-online/

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

