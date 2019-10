Sopravvissuti alla Tortura: incontro con Medici Senza Frontiere a Firenze

Giunto al suo quinto incontro, il tema di "Storie di terre, di mare e di popoli: dialoghi con Medici Senza Frontiere” sarà dedicato alla Riabilitazione per i sopravvissuti alla Tortura. Con la testimonianza di Gianfranco De Maio, medico neurologo MSF responsabile dei Centri per i sopravvissuti alla Tortura e l’intervento di Eugenio Alfano, avvocato e responsabile territoriale dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI).

Da anni MSF gestisce Centri di Riabilitazione specifici per i sopravvissuti alla tortura, abusi e maltrattamenti ad Atene, Città del Messico, Roma e in altri luoghi lungo le rotte migratorie. Le équipe mediche di MSF (un medico, un mediatore culturale, un operatore sociale, un fisioterapista e uno psicologo) seguono un approccio multidisciplinare in modo da considerare tutti gli aspetti della vita del paziente: il percorso verso la riabilitazione è lungo e difficile ma ristabilisce lentamente la fiducia della persona negli altri e aiuta a curare il corpo e l'anima.

“Se parli di vittime, le persone che sono state torturate vengono stigmatizzate come deboli. Ma non sono deboli per niente! I nostri pazienti sono davvero forti, hanno attraversato esperienze orribili, eppure trovano il loro modo per arrivare a noi e ricostruire le loro vite. Ecco perché li chiamiamo sopravvissuti” racconta Gianfranco De Maio.

Nonostante siano contrari al diritto internazionale, la tortura, i maltrattamenti e gli abusi sono ancora oggi utilizzati in molti paesi del mondo e la comunità medica globale resta in gran parte impreparata nel riconoscere tra i pazienti i sopravvissuti a queste orribili pratiche.

L’incontro si inserisce all’interno di "Storie di terre, di mare e di popoli: dialoghi con Medici Senza Frontiere”, il ciclo di sei incontri a cadenza mensile organizzato dal gruppo di volontari di Medici Senza Frontiere (MSF) di Firenze e che avrà come protagonista l’intervento medico-umanitario di MSF attraverso le testimonianze degli operatori di MSF e il contributo di scrittori, professionisti, ricercatori esperti in medicina, migrazione e diritti umani. Verranno affrontati diversi temi: dalla migrazione a Ebola, dalle catastrofi naturali all’accesso ai farmaci. utti gli incontri sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti e avranno luogo presso la sede del gruppo in Via Vittorio Emanuele 309/a a Firenze.

Gianfranco De Maio, neurologo e specializzato in medicina tropicale, è responsabile dei centri per i sopravvissuti alla tortura in tutto il mondo e capo progetto di Medici Senza Frontiere. Dal 2001 lavora con MSF ed ha effettuato missioni in Repubblica Democratica del Congo, in Costa d’Avorio, ad Haiti, in Brasile, Repubblica Centrafricana, Bulgaria e Italia. È stato vicepresidente di MSF Italia nel 2003.

Eugenio Alfano, avvocato del Foro di Firenze, specializzato in diritto dell'Immigrazione, si occupa di protezione internazionale, minori stranieri non accompagnati e tratta degli esseri umani. E' responsabile della Sezione Toscana di ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazioni), per la quale ha svolto, nella qualità di docente, corsi formativi presso l'Università di Firenze, l'Università per Stranieri di Siena, La Scuola Superiore Sant'Anna. E' responsabile del Coordinamento nazionale rifugiati e migranti di Amnesty International- Sezione Italiana.

Per informazioni:

Gruppo MSF di Firenze: cell. 345.3834042 Facebook: Medici Senza Frontiere - Gruppo di Firenze Mail: info.firenze@rome.msf.org

Fonte: Medici Senza Frontiere - Ufficio stampa

