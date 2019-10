Spaccio di marijuana, giovane in manette a Pisa

Un uomo è finito in manette a Pisa per spaccio di stupefacenti. Il soggetto, un 21enne della Guinea, è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Pisa mentre cedeva mezzo grammo di marijuana ad un altro giovane. Fermato dai militari, a seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di altri 4 grammi di marijuana e di 15 euro in contanti, probabilmente provenienti dalla compravendita appena avvenuta.

Il 21enne è stato arrestato e adesso si trova presso il carcere di Pisa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

