Tartufo al Pinocchio, una domenica con oltre 60 espositori

Tartufo al Pinocchio è la festa locale dedicata al tartufo bianco proposta a San Miniato Basso e si terrà domenica 3 novembre. Proprio quest’oggi si è tenuta la presentazione alla stampa. In una delle frazioni più popolose di San Miniato, non poteva mancare la presenza del circolo Arci alla Casa culturale.

Nell’arco della giornata si partirà dalla mattina alle 9.30 con l’apertura degli stand passando dal pranzo al tartufo per poi continuare fino alla chiusura nel pomeriggio. Nell’area esterna circa 20 espositori con prodotti tipici con oltre 40 espositori di artigianato, arti e mestieri. Tartare, scaloppine, tartine, tagliolini serviti su piatti non di plastica con bicchieri non di carta.

Si attendono circa 7mila persone, meteo permettendo. Nella sala polivalente, quindi al chiuso, ci sarà l’esposizione degli stand con prodotti tipici. Ci saranno anche intrattenimenti per bambini e adulti, come ad esempio i laboratori ospitati nella sala dove trova spazio la mostra permanente su Pinocchio.

Marino Gori, presidente casa culturale, ha presentato assieme ad Anna Gaetani la festa giunta alla dodicesima edizione: “Abbiamo racchiuso l’evento quest’anno solo alla domenica, ma ci saranno anche anteprime gustose durante tutta la settimana. Giovedì 31 ottobre e sabato 2 novembre avremo la tombola con cioccolatini al tartufo. Il 1 novembre è stata organizzata una cena conviviale aperta a tutti, mentre sabato 2 alle 14.30 si terrà la camminata del pellegrino organizzata con i podisti della casa culturale”.

Elia Billero

