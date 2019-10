Un 28enne è stato arrestato a San Miniato in seguito a un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. L'uomo, italiano, è stato raggiunto dai carabinieri della Compagnia di San Miniato con l'accusa di reato di furto in abitazione in concorso commesso a Montelupo Fiorentino nel febbraio 2014.

Il 28enne si trova adesso presso il carcere di Pisa e dovrà scontare una pena di 1 anno e 3 mesi.

