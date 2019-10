La Valdera inizia a 'Leggere:Forte!': via al progetto di lettura a voce alta della Regione

Un gran bel viatico, un autentico spettacolo. E’ ancora l’Unione Valdera, precisamente la sua Sala Convegni, il vero e proprio teatro di un’assoluta novità in campo didattico. Il nostro territorio è stato scelto come una delle due aree in cui sperimentare il progetto “Leggere: Forte!” promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con l’Università di Perugia, INDIRE (L'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) e l’Ufficio Scolastico Regionale.

Il CRED Valdera e la Conferenza Educativa Zonale si sono assunti l’impegno di promuovere la lettura ad alta voce nel percorso dei Progetti Educativi Zonali relativi alla fascia di età 0-6 anni e 3-18 anni.

Un impegno che ha dato i suoi frutti se si pensa che il 26 Ottobre al primo incontro di formazione all’Unione che riguarda il segmento che va da 0-6, ovvero i Nidi e le scuole pubbliche e private della Valdera si sono iscritte oltre 100 persone. Insegnanti ed educatori che hanno potuto seguire le preziose indicazioni del Prof. Giusti.

Evidente la soddisfazione della Presidente dell’Unione Valdera e della Conferenza Educativa Zonale, Arianna Cecchini: “Il fatto che la nostra area sia stata scelta da Regione Toscana per sperimentare questo innovativo metodo didattico è un vanto e vedere così tante persone coinvolte da questo progetto è sinceramente bello e confortante”.

"Da mamma – ha chiosato la Presidente Cecchini - posso dire che la lettura a voce alta è anche un metodo per rafforzare il legame genitore-figlio; quando una madre smette di cucinare, di fare le faccende, per sedersi e leggere un libro al proprio figlio fa una scelta ben precisa, si prende cura del piccolo. È un atto d'amore".

I benefici del “Leggere Forte” del resto sono da tempo sotto la lente di ingrandimento di un gruppo di ricerca dell’Università di Perugia coordinato dal Prof. Batini, i cui studi rivelano come bambini, ragazzi e, più in generale l’intera famiglia, possano trarre giovamento dalla lettura ad alta voce.

Stando ai dati diffusi dai ricercatori perugini i ragazzi che “leggono forte” hanno maggiori capacità in matematica, in grammatica e nella comprensione, senza contare che leggere a voce alta fin da piccoli significa entrare in maggior empatia con l’interlocutore da grandi ed è dimostrato che sono migliori i rendimenti scolastici.

