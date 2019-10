Voci di Mezzo, il grande doppiaggio italiano in scena a Lucca

Quest’anno lo spettacolo di Voci di Mezzo, alla sua sesta edizione, vedrà la presenza di Marco Mete, voce di Robin Williams e Roger Rabbit, in collaborazione con Audible.

Sul palco saranno letti brani tratti da “Alien, oltre l’oscurità” per festeggiare i 40 anni dall’uscita del celebre film di Ridley Scott. Gli altri testi selezionati sono “La leggenda del pianista sull'oceano”, “V for vendetta”, “Death Note” e “300” per la parte dedicata ai grafic novel, “It” e “Il miglio verde” per la parte horror, “Il trono di spade”, “La principessa sposa” (o “La storia fantastica”) e “Il signore degli anelli” per la parte dei classici fantasy.

Gli altri nomi presenti sul palco sono: Flavio Aquilone, Simone Crisari, Edoardo Stoppacciaro, Niccolò Guidi, Daniele Giuliani, Eugenio Marinelli, Davide Perino, Alessandro Rossi e il grande Francesco Vairano, icona del doppiaggio fantasy, voce di Gollum, Piton e Palpatine.

A dirigere l’orchestra Archè sarà Nicola Bimbi e saranno presenti 2 disegnatori che performeranno dal vivo durante lo spettacolo: Alex Alice e Daniel Cuello. Artista francese, Alex Alice è il 2 volte vincitore del prestigioso Spectrum Award e sarà l'Angoulême Guest of Honour 2019 a Lucca Comics & Games. Daniel Cuello, invece, è un illustratore argentino che vive in Italia e pubblica i suoi graphic novel con BAO Publishing.

La scelta e l'adattamento dei testi è di Cristina Poccardi, così come il format e l'ideazione di Voci di Mezzo.

Appuntamento il 2 novembre, ore 21, al Teatro del Giglio di Lucca per questo imperdibile spettacolo. Per parteciparvi è necessario presentare il biglietto speciale (cioè un coupon gratuito) che si può ritirare presso la biglietteria del Teatro del Giglio, dalle ore 9.00 del giorno dell'evento e fino a esaurimento posti, attraverso al presentazione del biglietto e del braccialetto acquistati per partecipare al festival e validi per lo stesso giorno.

