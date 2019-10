Tuttocuoio, ancora una X: pareggio con l'Albalonga

Il Tuttocuoio continua il suo momento di ripresa. Non vince nemmeno stavolta, ma ottiene un pari importante a Albano Laziale contro l'Albalonga. Per la nona giornata del campionato di Serie D si prende uno zero a zero prezioso; di seguito il tabellino a cura di Almanacco Calcio Toscano.

Albalonga-Tuttocuoio 0-0

ALBALONGA: Frasca, Carruolo, Pace, Falasca, Santoni, Sossai, Riccucci, Di Cairano, Cardillo, Casimirri, Louzada De Silva. A disp.: Torchio, Oddi, Capogna, Paolelli, Di Battista, Magliocchetti, Esposito, Bosi, Di Vico. All.: Venturi.

TUTTOCUOIO: Prisco, Videtta, Bertolucci, Fino, Bagatti, Chiti, Benericetti, Boldini, Valenti, Olivieri, Chicchiarelli. A disp.: Giannangeli, Maresca, Verdese, Diolaiti, Iroanya, De Carlo, Pedalino, De Cerchio, Principe. All.: Infantino.

ARBITRO: Matteo Frosi di Treviglio.

Tutte le notizie di Calcio