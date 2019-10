Sfruttamento della prostituzione, 48enne in manette a Scandicci

Una 48enne è stata arrestata a Scandicci per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. A mettere in manette la donna, di origini cinesi, sono stati i carabinieri nei giorni scorsi, dopo un'indagine andata avanti per giorni.

I militari avevano messo sotto la lente d'ingrandimento un terratetto in via Pisana. Lì la 48enne fissava appuntamenti (anche tramite un sito di incontri) e ospitava il cliente; questi, dopo pagamento di 30/50 euro, veniva indirizzato verso la giovane con cui avrebbe dovuto consumare la prestazione.

I carabinieri hanno fatto irruzione nell'immobile e trovato la donna a capo dell'organizzazione. Inoltre hanno sequestrato una notevole quantità di denaro per le prestazioni erogate in via Pisana. La 48enne è stata portata a Sollicciano.

