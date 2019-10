Arte e design, Florence Biennale: ecco i diciotto vincitori

Si conclude oggi la XII edizione di Florence Biennale – Mostra internazionale di arte contemporanea e design. Nel Padiglione Spadolini della Fortezza da Basso di Firenze, si sono ritrovati per dieci giorni ben 747 espositori (484 artisti e 263 designers) provenienti da 78 paesi di cinque continenti. Ma non è stata solo una mostra, bensì anche un concorso diviso in 18 categorie (12 per l’arte e sei per il design). Questo il responso delle due giurie internazionali, secondo l’ordine di premiazione.

SEZIONE ARTE – Premio “Lorenzo il Magnifico”

Categoria ceramica

Luyt De Brauw - Olanda

Categoria textile & fibre art

Decluuz – Belgio

Categoria gioiello d’arte

Elsa Jin – Cina

Categoria disegno, calligrafia e grafica d’arte

Marta Pérez Temperley – Argentina

Categoria mixed media

Eric Beauoplace – Francia

Categoria new media

Pey Chwen Lin – Taiwan (Cina)

Categoria performance art

Lauri Stallings & Glo – USA

Categoria video arte

Khalil Charif – Brasile

Categoria fotografia

Matt Liao – Taiwan (Cina)

Categoria installazione d’arte

Hans Rudolf Leonhard Schlegel – Svizzera

Categoria scultura

Florin Codre – Romania

Categoria pittura

Vita Lukstina – Lettonia

SEZIONE DESIGN – Premio “Leonardo da Vinci”

Categoria architecture & town design

AEV Architecture – Francia-Corea del sud

Categoria fashion & jewellery design

Stefania Lucchetta - Italia

Categoria industrial & product design

CTRLZAK - Italia

Categoria interior design

Cui Shu - Cina

Categoria communication & graphic design

Lam Keith – Hong Kong (Cina)

Categoria technology & game design

Roberto Fazio - Italia

