Madonna, Lady Gaga e molte altre in salsa empolese: il concerto delle Celebrity Stars

Lady Gaga, SIA, Dua Lipa e Shakira empolesi? La risposta, clamorosamente, è sì. Tutto merito delle Celebrity Stars, un gruppo musicale nato nell'Empolese Valdelsa e che proprio a Empoli terrà una delle sue serate principali. Il 2 novembre dalle 23 all'Alchemist di via dei Cappuccini si esibirà la prima cosplay multitribute act tutta al femminile.

Si tratta di una band le cui componenti non solo porteranno sul palco le canzoni più famose delle icone pop e dance degli ultimi trent'anni, ma indosseranno abiti speciali per l'occasione, in modo tale da somigliare il più possibile a Madonna o alle Spice Girls. Più di venti cambi d'abito per centoventi minuti di musica e balli, con coreografie originali che hanno fatto la storia del pop.

Celebrity Stars si propone come una novità assoluta nel 2019 e porterà sul palco dell'Alchemist le hit di Madonna, Abba, Gala, Euritmics, Britney Spears, Spice Girls, Aqua, Lady Gaga, SIA, Dua Lipa, Alan Walker, Billie Eilish, Katy Perry, Shakira, Christina Aguilera e molte altre. Un gruppo empolese, ma in un certo senso internazionale.

