'Dove va la lingua italiana', successo per la conferenza-dibattito

Notevole successo della conferenza-dibattito promossa dalle due Associazioni culturali Arco di Castruccio di Montopoli Valdarno e Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo di San Miniato sul tema “ Dove va la lingua italiana. Il linguaggio dei giovani tra scritto e parlato” con l’intervento di qualificatissimi esperti della materia, il Prof. Marco Biffi per l’Accademia della Crusca e la Prof.ssa Isabella Gagliardi dell’Università degli Studi di Firenze e membro del Comitato Scientifico del Centro Studi. Nel Salone Mediceo del Convento francescano di San Romano, alla presenza di un folto pubblico, attento e particolarmente interessato, i due Relatori hanno ricostruito gli aspetti storicamente più significativi della nascita e dell’evoluzione della Lingua italiana, per poi soffermarsi sul ruolo oggi assunto dai social network in quella dei giovani, che assume caratteri nuovi ponendo in primo piano il rapporto tra oralità e scrittura. Al vivace dibattito ha partecipato tutto il pubblico con domande che hanno spaziato da curiosità linguistiche a quesiti specifici sui problemi legati all’insegnamento della lingua nella scuola, all’esigenza di far acquisire ai giovani la consapevolezza della diversità tra scritto e parlato e delle altrettanto diverse scelte da operare nell’ambito dei registri linguistici, dell’importanza di meglio conoscere il significato dei termini col ricorso metodico alla consultazione del dizionario. Insomma tutta una serie di suggerimenti utili a favorire nei giovani l’amore per la lingua italiana che sempre si lega alla conoscenza e comprensione del suo funzionamento. Grande soddisfazione per la piena riuscita dell’evento hanno espresso i Presidenti delle due Associazioni promotrici dell’iniziativa, Marzio Gabbanini e Laura Baldini, convinti assertori della necessità di collaborare, di fare rete tra Istituzioni che vogliano lavorare bene a vantaggio della cultura e della sua più ampia diffusione. L’incontro ha aperto il ciclo di conferenze sulle problematiche giovanili che proseguirà Giovedì 5 Dicembre 2019, alle ore 21,15 presso la Sala Consiliare del Comune di Montopoli Valdarno, con l’intervento, in qualità di Relatori, del Vescovo di San Miniato, Andrea Migliavacca, e di Monsignor Andrea Cristiani, fondatore del Movimento Shalom, sempre vicini al mondo giovanile, sul tema “ I social network tra opportunità e rischi”.

Fonte: Ufficio stampa

