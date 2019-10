Nella notte si è registrato un incendio in via Forlivese a San Francesco, frazione del Comune di Pelago. Verso l'1.00 di oggi, domenica 27 ottobre, un furgone e un'auto sono andati in fiamme, mentre una terza vettura è rimasta leggermente danneggiata. Sul posto i vigili del fuoco di Pontassieve con tre automezzi e nove unità e anche i carabinieri. Non si esclude il dolo, sebbene non siano ancora note le cause del rogo.

