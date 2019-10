San Miniato festeggia Giuseppina Norcia, la sua cittadina più anziana

Centocinque anni e non sentirli. Giuseppina Norcia ha festeggiato ieri - sabato 26 ottobre - l'ambito traguardo nella sua casa di San Miniato. Nata a Greci in provincia di Avellino nel 1914 e residente in Toscana dal 1960, Giuseppina ha fatto festa con i parenti e ha ricevuto la visita del sindaco Simone Giglioli. "Oggi abbiamo festeggiato la nostra cittadina più adulta. Auguri Giuseppina e arrivederci al prossimo anno" ha scritto il primo cittadino su Facebook.

