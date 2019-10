Incidente tra San Miniato e Fucecchio, ferito un ciclista

Sulla strada che da Fucecchio porta a San Miniato si è verificato un incidente nella mattinata di oggi, domenica 27 settembre. Un'utilitaria, che stava transitando sulla 436 in direzione San Miniato, ha urtato con lo specchietto un ciclista che stava percorrendo la stessa via nella medesima direzione. Il ragazzo in sella alla bici è caduto ed è stato necessario l'intervento dei sanitari inviati dal 118. A allertare i soccorsi è stato un altro infermiere, passato di lì per caso, che ha aspettato l'arrivo dell'ambulanza. Il giovane è stato portato in codice verde all'ospedale di Empoli; sulla 436 si è formato un po' di traffico, che si è risolto in pochi minuti.

