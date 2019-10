Scontro tra scooter in via Baracca: muore un 40enne, grave un 54enne

Gravissimo incidente nella notte a Firenze, un 40enne è morto in via Baracca. Due maxi-scooter (entrambi x-max uno 250 e uno 300 di cilindrata), si sono scontrati per cause da accertare poco prima delle 3. I due mezzi, condotti da un 54enne e un 40enne, sono entrati in rotta di collisione mentre viaggiavano in senso opposto. Il 54enne è rimasto gravemente ferito ed è stato portato in codice rosso in ospedale dall'ambulanza.

Secondo una prima ricostruzione della pattuglia dell’Autoreparto intervenuta sul posto, il 40enne avrebbe anticipato la svolta a sinistra per immettersi in via Corelli quando stava arrivando, probabilmente a forte velocità, l'altro mezzo. L'impatto è stato violentissimo tanto che il 40enne è stato sbalzato contro un’auto in sosta. Nonostante l'intervento del personale del 118 l'uomo è deceduto sul posto. I mezzi e i caschi sono stati sequestrati. Via Baracca è stata chiusa quasi due ore per i soccorsi e i rilievi.

