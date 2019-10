Manifestazione Coisp a Firenze, il sostegno della Lega

"Come leghisti ci sentiamo di dare il nostro sostegno alla manifestazione del Coisp che si terrà martedì 29 ottobre a Firenze in via cavour. Crediamo sia un nostro dovere indiscutibile mostrare il nostro sostegno agli uomini ed alle donne in divisa esattamente seguendo la linea che ha portato avanti Matteo Salvini in qualità di Ministro degli Interni ". Dichiarano congiuntamente i consiglieri metropolitani Alessandro Scipioni e Filippo La Grassa." Troppo spesso questo paese si pensa a garantire i diritti di persone entrate clandestinamente, ad essere eccessivamente garantista con i delinquenti e non si preoccupa di tutelare coloro i quali difendono la sicurezza comune. È un nostro chiaro obiettivo quello di continuare a urlare a gran voce al popolo italiano che bisogna stare dalla parte di chi è garante della legalità in questo paese. Bisogna garantire una condizione di vita dignitosa a chi serve lo Stato ed alla sua famiglia. Ora e per sempre dalla parte degli agenti".

Fonte: Ufficio stampa

