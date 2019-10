'Rumori fuori scena' al Mignon di Montelupo

Mignon D'Essai

Le goffe imprese di una malridotta compagnia teatrale inglese nella commedia degli equivoci per eccellenza.

Una commedia nella commedia , diventa “cult” del teatro brillante contemporaneo dalla sua prima rappresentazione nel 1982. Rumori fuori scena di Michael Frayn, mostra con sarcasmo, le dinamiche che si nascondono dietro una rappresentazione Nei tre atti si sviluppa un meccanismo ad orologeria con la descrizione di divertenti ritratti umani, stretti tra ritmo forsennato e battute esilaranti. Il pubblico si troverà a sbirciare dietro le quinte tra animate ripicche e rivalità, interruzioni, errori, crisi di nervi , tensioni , amori e riappacificazioni che potrebbero compromettere la messa in scena della commedia: Come andrà a finire? Appuntamento al Mignon per la risposta. Di seguito tutte le info.

Fonte: Ufficio stampa

