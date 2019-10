Montemurlo in estasi, Lorenzo Dalla Porta campione del mondo di Moto 3

Questa notte a Philip Island in Australia Lorenzo Dalla Porta si è laureato campione del mondo di Moto 3 con due turni d'anticipo. È il primo italiano a vincere il titolo e ancora una volta un montemurlese sale sul gradino più alto dello sport internazionale.

Il sindaco Simone Calamai e l'assessore allo sport Valentina Vespi hanno voluto esprimere la loro soddisfazione per questa straordinaria vittoria: "Un grande orgoglio per tutti gli amanti di motociclismo e per tutti i montemurlesi, che hanno sempre fatto il tifo per Lorenzo. Ci stringiamo in un grande abbraccio a Lorenzo, perché sappiamo quanto lavoro, quanto sacrificio e determinazione ci sia dietro a questo risultato. Lo abbiamo visto crescere negli anni come uomo e come sportivo. Tutto è iniziato a Oste, sul piccolo circuito il Geko, creato dal babbo di Lorenzo, Massimiliano, che ha sempre creduto nelle potenzialità del figlio e le ha coltivate con tenacia. Vederlo trionfare in Australia è davvero meraviglioso. Ora aspettiamo Lorenzo a Montemurlo per festeggiarlo"

