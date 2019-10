Montesport, per l'under 13 gara difficile a Poggio a Caiano

Seconda di campionato per le ragazze della U13 della Montesport con un avvio difficile. Nel primo set manca la lucidità e la prontezza per contrastare un Poggio a Caiano determinato che mette a segno diversi attacchi vincenti. Secondo set meglio del primo ma ancora mancano le azioni in attacco. Finale di set in parità ma Poggio a Caiano chiude sul 26 a 24. Terzo set: parte male la Montesport, ancora poca determinazione in attacco, poi Poggio a Caiano cede diversi punti per errori in ricezione. Sul 13 a 9 Montesport riacquista fiducia e vince il set 25 a 21. Domenica, in campo a Montelupo per la terza partita di campionato.

Under 13

Punto Volley Poggio a Caiano - Montesport

Punteggio 25/16 26/24 21/25

