Nuova ambulanza per la Croce Rossa Italiana a Ponte a Egola

"Ringrazio della presenza e dò il benvenuto al nostro sindaco Simone Giglioli", esordisce così Silvano Cioni, presidente del Comitato di Ponte a Egola della Croce Rossa Italiana, per dare inizio alla cerimonia di inaugurazione della nuova ambulanza.

Il mezzo, come ha spiegato il Presidente, è stato acquistato con il contributo dei volontari, dei soci sostenitori, delle associazioni locali , delle aziende del territorio e della popolazione. La raccolta fondi è iniziata con la cena svoltasi in piazza Spalletti nel Settembre 2017, la cui buona riuscita è stata possibile per l'eccezionale preparazione dell'evento e la massiccia partecipazione della popolazione tutta.

In apertura, il parroco ha effettuato la benedizione del mezzo e ha avuto luogo il taglio del nastro con l'esecuzione dell'inno della Croce Rossa Italiana. A seguire, il presidente Cioni ha salutato gli ospiti, i quali si sono poi alternati negli interventi e nei ringraziamenti. Al termine, sono stati consegnati 9 croci e attestati di anzianità ai volontari che hanno maturato 15 anni di servizio e 2 attestati di pubblica benemerenza ad altri 2 volontari. Durante la sfilata dei mezzi delle associazioni di volontariato, la banda del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana ha intrattenuto la popolazione con alcuni pezzi musicali. La mattinata si è conclusa con l'esecuzione dell'Inno Nazionale e con il rinfresco nell'aula magna dell'istituto M. Buonarroti, raggiunta con una sfilata della banda e dei volontari.

"È per me un grande onore presenziare a questa cerimonia perché è l'espressione della forte volontà e del contributo dei nostri volontari. Con l'impegno e la perseveranza che contraddistingue la nostra associazione, oggi finalmente l'iniziativa è giunta a compimento e possiamo inaugurare la nuova ambulanza e metterla a servizio della comunità" commenta così, con tanta emozione, il presidente Silvano Cioni, che rimarca anche le radici storiche del Comitato che risalgono ai primi del secolo scorso, invitando a diventare soci della Croce Rossa Italiana.

Il Presidente e i volontari tutti del comitato ringraziano gli sponsor dell'evento: Coop La Risorta, Pasticceria Gateau, Pasticceria Millevoglie, Panificio Luongo, Pizzeria Pizzamania, Pizzeria Romaiano, Pasticceria La Chiccheria e Circolo Arci La Serra.

Fonte: Ufficio stampa

