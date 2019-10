Inaugurata la sede di Questa è Empoli: "Miglioriamo la città per viverla"

Inaugurata ieri, sabato 26 ottobre, la prima sede dell’associazione Questa è Empoli. Sarà un luogo per ogni cittadino di Empoli dove poter trovare ascolto e dove proporre nuove idee su come riqualificare e valorizzare la nostra città. Partecipazione attiva sarà una delle parole chiave del percorso dell’associazione. Partecipazione che già da ieri si è fatta sentire. In centinaia si sono infatti radunati di fronte alla sede per festeggiare insieme ai volontari l’apertura dello spazio.

«È stata davvero una grande festa e siamo molto felici del successo riscosso. Questo ci dimostra che l’impegno per la nostra città è stato visto dai cittadini – ha commentato il presidente dell’associazione, Marco Castellari – ciò ci deve dare una spinta per continuare con le nostre attività promuovendo i valori di Questa è Empoli. Per “migliorare Empoli per viverla” occorre lavorare sodo e avere sempre nuove idee e una visione aperta. Abbiamo bisogno delle idee di ogni empolese per riuscire nell’intento. Vorrei poi ringraziare a nome dell’associazione tutti i volontari, la famiglia Guerrini per averci concesso questo spazio in via Lavagnini, il sindaco Brenda Barnini che ha partecipato al taglio del nastro e ancora i ragazzi della BadaBimBumBand e il fantastico spettacolo che hanno realizzato. E ovviamente vorrei ringraziare ogni cittadino che ieri ha festeggiato con noi entrando nella sede o semplicemente passeggiando per via Lavagnini».

Riportare le persone in centro e a passeggiare nelle zone di Empoli considerate più degradate, è da tempo una missione per l’associazione. Non a caso, infatti, è stata scelta via Spartaco Lavagnini: per portare nuova luce e nuovo giro ad una strada che per molti anni ha sofferto il degrado cittadino e che oggi sta iniziando a rialzarsi. «Abbiamo scelto via Lavagnini per parecchi motivi, sicuramente anche per allargare il giro d’Empoli a zone che non vengono più percorse o che sono degradate – continua Castellari – con l’impegno civico di ogni cittadino prossimo fare davvero molto e possiamo dare un vero slancio alla nostra città e al modo che abbiamo per viverla e riqualificarla. E visto il numero di persone presenti ieri all’associazione, crediamo che la riqualificazione del centro storico, l’ambiente, la cultura e la multiculturalità siano argomenti cari a tanti empolesi».

«L’associazione continuerà ora ad occuparsi di tutti i progetti ed eventi che bollono in pentola e continuerà a dare il suo contributo alla città. Crediamo però che sia di fondamentale importanza che le associazione, comprese quelle di categoria, si siedano tutte insieme per trovare delle soluzioni in maniera unita – conclude Castellari - soluzioni che riguardino sia le aperture di nuovi negozi che il rilancio delle zone di ingresso del centro abitato».

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli