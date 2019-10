Lutto nella scuola empolese: è scomparso il professor Renato Urbani

L'istruzione a Empoli perde una delle sue figure più apprezzate. Renato Urbani è scomparso ieri (sabato 26 ottobre) all'età di settanta anni. Nato a Prato, aveva legato il suo nome al Pontormo di Empoli, dove per tantissimi anni aveva insegnato materie umanistiche, in particolar modo filosofia e storia, alle classi dello scientifico. Era andato in pensione nel 2014.

Viene ricordato da tanti suoi studenti come un professore aperto al confronto, anche con chi aveva visioni opposte alla sua. Rispettato da alunni e colleghi, riceverà l'ultimo saluto nel pomeriggio di domani. Sui social network, però, c'è chi si è già prodigato in aneddoti e ricordi commoventi.

Andrea Poggianti, consigliere comunale a Empoli, lo ha avuto come professore e ha lasciato un ricordo su Facebook: "Appresa la notizia ho avuto subito un tuffo al cuore, se ne va il docente migliore che abbia mai conosciuto. Rimarrai sempre nel Pantheon delle persone migliori che abbia mai conosciuto, ora poni agli angeli la domanda fondamentale di Heidegger 'Esiste prima l’essere o il nulla?'".

Tutte le notizie di Empoli