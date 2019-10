"Rifiuti sull'argine del fiume": la segnalazione da Ponte a Elsa

"Qualcuno ha lasciato dei rifiuti sull'argine dell'Elsa scambiandolo per un cassonetto", questa è la segnalazione anonima che ci arriva dalle sponde del fiume che lambisce Empoli e San Miniato. Siamo nel comune della provincia di Pisa e all'altezza di Ponte a Elsa, poco distante dal ponte di via II Giugno, si trovano accatastati i rifiuti che potete vedere anche nella foto in alto.

La segnalazione prosegue: "L'immondizia sembra principalmente nylon e ci sono delle sigle sopra. Non è un bel vedere, perché degrada una zona dove in molti vanno a correre o camminare, magari con bambini piccoli o animali, potrebbe essere pericoloso".

"Speriamo che chi di dovere possa intervenire per rimuoverli e sanzionare i responsabili" afferma il lettore in conclusione.

