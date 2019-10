Abitare in Toscana, si presenta l'VIII Rapporto sulla condizione abitativa

L'VIII rapporto sulla condizione abitativa in Toscana, redatto dall'Osservatorio sociale regionale, sarà presentato mercoledì 30 ottobre a Firenze presso l'Auditorium di Sant'Apollonia (Via S.Gallo, 25/A) in occasione della conferenza 'Abitare in Toscana', organizzata nell'ambito del ciclo di incontri 'La Toscana che si muove'. Come ogni anno la presentazione del rapporto sarà l'occasione per fare il punto sul mercato immobiliare, sul numero delle locazioni e degli sfratti, ma anche sulle politiche regionali di sostegno all'affitto e sull'edilizia residenziale pubblica.

I lavori inizieranno alle ore 14,30 e proseguiranno fino alle 17.30 circa.

Il programma prevede i saluti iniziali dell'assessore regionale al sociale Stefania Saccardi, mentre la presentazione dell'VIII Rapporto sulla condizione abitativa sarà a cura della dirigente del settore welfare della Regione Toscana Paola Garvin, di Luca Caterino e Gennaro Evangelista di Anci.

A seguire l'intervento sulle politiche regionali sulla casa dell'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli.

I lavori proseguiranno poi con una tavola rotonda alla quale prenderanno parte tra gli altri Brenda Barnini, sindaco di Empoli e delegata di Anci Toscana, Marcello Canovaro, presidente di CASALP Livorno, Annalisa Nocentini, segretaria generale della Uil Toscana, Stefano Scaramelli, presidente della 3° commissione consiliare toscana, Luca Talluri presidente di Federcasa, Stefano Tossani, presidente di Abitare Toscana e Maurizio De Zordo e Giovanni D'Agliano, in rappresentanza del settore politiche abitative della Regione Toscana.

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Toscana