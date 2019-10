Arrestato 19enne con mezzo etto di hashish nelle mutande

Un 19enne gambiano, A.J. le iniziali, è stato arrestato dai carabinieri in largo Alinari a Firenze per detenzione di stupefacenti. Il giovane è noto alle forze dell'ordine, senza fissa dimora in Italia. I carabinieri del Norm hanno colto in flagrante alle 1.30 il giovane con addosso 50 grammi di hashish nascosti nelle mutande oltre a 85 euro ritenuti provento di spaccio. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e il giovane dovrà rispondere di fronte al giudice quest'oggi nel processo per direttissima.

