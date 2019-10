'Al crocevia del crepuscolo', Leoncini in mostra a CasaConcia

Sabato 9 novembre alle ore 17 si terrà l’inaugurazione della mostra “Al crocevia del crepuscolo” di Fulvio Leoncini a CasaConcia a Ponte a Egola. La mostra è stata organizzata dal Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale e si terrà in Via I maggio 82/84 a Ponte a Egola, frazione di San Miniato. L’ingresso sarà gratuito. Inoltre, per chi non potrà essere presente sabato 9 novembre, la mostra sarà visibile al pubblico fino a Sabato 7 dicembre da lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30 e il sabato mattina dalle ore 10 alle 12:30 e poi nel pomeriggio dalle 16 alle 19:30.

