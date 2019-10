Atletica Montesport, le ragazze chiudono la stagione 2019 con un quarto posto

Invio quanto in oggetto. In foto Bianca Fratarcangeli sul podio in maglia rosa e nell’altra la squadra Montesport Michela Ragionieri

Ottima prova per le ragazze dell’atletica Montesport ai Campionati Toscani individuali e di società tetrathlon - categoria ragazzi disputati sabato 26 ottobre al Campo Zauli a Grosseto. È infatti con un buon quarto posto di squadra e un totale di 7.089 punti che la Montesport atletica chiude la stagione agonistica 2019. A rappresentare la Montesport: Sofia Rizzotti, Giorgia Salis e Bianca Fratarcangeli ( in squadra ) e Camilla Latini( a titolo individuale).

Ottima la prestazione di Bianca Fratarcangeli, premiata come terza atleta Toscana che ha totalizzato più punti nelle varie discipline e che da sola ha portato alla squadra ben 2.734 punti. “Si chiude la stagione nei migliore dei modi” commenta un soddisfatto Emiliano Ciambotti, dirigente atletica del Montesport,” molte di queste atlete sono al loro primo anno in questa disciplina ed essere arrivate a disputare delle gare regionali arrivando addirittura sul podio è un risultato enorme. Senza contare che l’atletica Montesport ha gareggiato contro rinomate società di grandi città come Firenze, Arezzo, Siena. A Montespertoli l’atletica è nata soltanto tre anni fa; siamo una piccola realtà territoriale, quindi i risultati raggiunti hanno un valore triplicato. L’anno prossimo queste atlete, tranne Salis, cambieranno di categoria, passando ai cadetti, e si presenteranno con un bel biglietto da visita”

Ottimi infatti i risultati delle montespertolesi: la Fratarcangeli ha fatto registrare 4 metri e 43 al salto in lungo, la Latini 4 metri e 12 e la Rizzotti 4 metri, mentre la Salis ha raggiunto il tempo di 9’98” ai 60 metri ostacoli. “ Prima di chiudere la stagione” prosegue Ciambotti “ un ringraziamento speciale va al nostro tecnico, persona di grande esperienza e carattere che ci ha fatto crescere tantissimo in questi tre anni,Cesare Gadenz”

