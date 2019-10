Questa sera un autoarticolato è uscito parzialmente dalla strada in località Torrita di Siena, sulla statale 327 in via Traversa Valdichiana Est al km 26+900.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Siena, del distaccamento di Montepulciano, per il recupero del mezzo pesante avvenuto tramite autogru proveniente dalla sede centrale.

Il tratto autostradale è stato chiuso alla circolazione per il tempo necessario alle operazioni dei vigili del fuoco.

