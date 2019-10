Biblioteca da paura per Halloween a Empoli

La biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ di Empoli è pronta ad aprire le porte per un pomeriggio dedicato alla festa spettrale di Halloween.

Giovedì 31 ottobre 2019 la biblioteca si trasformerà nella Villa Confetto pronta per ospitare un grande matrimonio tra due personaggi cadaverici accompagnati dagli invitati: zombie, streghe, fantasmi e personaggi fantastici. La piccola “Notte delle paure” è dedicata ai bambini e alle famiglie con la direzione artistica de La Valigia Blu e la collaborazione di PromoCultura.

PROGRAMMA PAUROSO - L’appuntamento con l'Aldilà è a partire dalle 16.30 alla Biblioteca Comunale “Renato Fucini”, in via dei Neri, 15, dove vi aspetteranno fantasiosi laboratori creativi a cura delle bibliotecarie della Sezione Ragazzi “L’Isola del Tesoro”. Nella Sala Maggiore al primo piano della biblioteca saranno allestiti tre grandi isole dove cimentarsi con la costruzione di scheletri, ragni e facce da paura. Nel Chiostro degli Agostiniani il Santini Salon Hair & Beauty di Empoli offrirà a tutti i bambini un trucco flash gratuito a tema per prepararsi alla parata.

Dalle 17.30 partenza dell’attesissima Parata Horror per le vie del centro storico: un corteo di piccoli spettri invaderà Empoli.

In giro per le strade del centro storico quattro personaggi speciali coinvolgeranno i bambini in prove paurose e divertenti. La parata sarà accompagnata dalla musica di due street band e dalla presenza di spettacoli di strada con artisti sui trampoli.

Alle 19 si conclude il gioco di gruppo con il ritorno del corteo nel Chiostro degli Agostiniani e finalmente si celebrerà il Matrimonio stregato.

Ma le emozioni non finiscono qui: dopo il matrimonio stregato ci sarà per tutti i bambini uno spettacolo di arte di strada e di fuoco a cura dell'artista Serena Bartalucci.

Tutte le attività sono adatte a bambini dai 4 agli 11 anni e la partecipazione è gratuita.

Non è richiesta la prenotazione. INGRESSO LIBERO.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli