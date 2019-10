Prometteva case in affitto durante il Lucca Comics, ma era una truffa

Prometteva case in affitto per i giorni del Lucca Comics ma era tutta una truffa. Decine di persone sono state truffate su Facebook da un uomo che adescava le vittime sulle tante pagine Facebook nate per chi cerca e offre case in affitto per i giorni della manifestazione. Secondo quanto riportato dal Corriere, l’uomo contattava tramite i social gli aspiranti affittuari dopo aver letto i vari annunci e proponeva loro case che sosteneva di avere in via Buia e vicolo San Carlo, in pieno centro storico. Una volta incassati i soldi, l'uomo spariva nel nulla. Ovviamente l’organizzazione del festival è del tutto estranea alla truffa e difatti una cosa del genere non era mai successa prima d'ora. Nelle prossime ore partiranno le denunce.

