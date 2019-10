Castelfiorentino celebra le Forze Armate e l'Unità Nazionale

Domenica 3 novembre sarà celebrata a Castelfiorentino la ricorrenza del 4 novembre, Festa delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, anniversario che ricorda la fine della prima guerra mondiale con la battaglia di Vittorio Veneto.

Una ricorrenza che intende soprattutto ricordare i caduti di tutte le guerre, a partire dall’”inutile strage” che si consumò durante il primo conflitto mondiale. Per questo motivo, le celebrazioni prenderanno il via – come lo scorso anno (che coincideva con il Centenario della fine della 1° GM) – con la deposizione delle corone di alloro alle lapidi e cappelle che si trovano nelle frazioni di Petrazzi e Castelnuovo d’Elsa.

Il ritrovo è fissato alle 9.15 in Piazza Gramsci, con il Raduno delle Autorità e delle Associazioni (Combattentistiche, della Resistenza e del Volontariato). Da qui il corteo automobilistico si muoverà in direzione di Petrazzi, per la deposizione della corona di alloro alla lapide dei caduti (Circolo Arci, Petrazzi) e poi verso Castelnuovo d’Elsa, per la deposizione di una corona alla Cappella votiva dei Caduti, la quale fu inaugurata nel 1924 dalla Regina Margherita.

A seguire (ore 10.30) la Messa in suffragio dei caduti Chiesa di San Francesco. Alle 11.30 è previsto il raduno delle autorità e delle associazioni in Piazza Ulivelli, la deposizione di una corona alla lapide dei caduti della scuola elementare “Tilli”, e il corteo a piedi per le vie del centro - con accompagnamento musicale della Filarmonica “G. Verdi” - seguendo questo percorso: via Palestro, via Bovio, via Volontari del Sangue, Corso Matteotti, Piazza Gramsci.

Una volta giunti in piazza, è prevista la deposizione dell’ultima corona di alloro al Monumento ai Caduti, e l’intervento del Sindaco, Alessio Falorni. In caso di maltempo, il discorso del Sindaco si svolgerà al Ridotto del Teatro del Popolo.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - ufficio stampa

