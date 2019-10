Ciclista morto a Marti di Montopoli, ipotesi malore

Un ciclista è morto in via Immaginetta a Marti di Montopoli: l'arrivo dei soccorsi è stato segnalato alle 16.09 dal 118, con un'ambulanza della Misericordia di Castelfranco e un'automedica. Secondo quanto appurato dai carabinieri, intervenuti per i rilievi, l'uomo avrebbe avuto un malore e si sarebbe accasciato a terra. Per l'uomo non ci sarebbe stato niente da fare: non è stato possibile il trasferimento in pronto soccorso per un salvataggio di emergenza.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno