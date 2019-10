Controlli della municipale sull’uso del cellulare e il rispetto del semaforo rosso

Proseguono i controlli mirati alla sicurezza stradale da parte della municipale. La scorsa settimane le pattuglie di motociclisti dell’Autoreparto hanno effettuato numerosi interventi in particolare per quanto riguarda il rispetto del semaforo rosso e la guida con l’uso del cellulare. Sono stati 18 i conducenti colti sul fatto mentre usavano il telefonino (sanzione da 165 euro e taglio di 5 punti-patente) e 7 quelli che sono passati con il rosso semaforico (sanzione 167 euro e taglio di 6 punti-patente). Gli agenti hanno anche pizzicato due conducenti che transitavano contromano io (167 euro e taglio di 4 punti-patente). Altre sanzioni sono scattate per un centauro la cui motocicletta è risultata con l’assicurazione scaduta (868 euro e 5 punti), per un automobilista che non aveva con sé i documenti (sanzione da 42 euro) e per uno scooterista che trasportava oggetti senza avere libero l’uso di entrambe le mani.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

