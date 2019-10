Crolla tetto di una palazzina a Ponsacco: abitanti evacuati

I vigili del fuoco del distaccamento di Cascina sono intervenuti, alle ore 17.40 circa, a Ponsacco in via ricasoli per il crollo di un tetto.

Il crollo, in un complesso abitativo di tre piani fuori terra composto da 5 appartamenti, ha determinato una situazione di instabilità e per questo è stato fatto evacuare.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti la polizia municipale di Ponsacco e l'assessore ai servizi sociali Brogi David che insieme all'amministrazione si sono attivati per rendere possibile un alloggio agli evacuati.

